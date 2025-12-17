DAX 24.902 +0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.130 -0,1%Euro 1,1706 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.463 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 adidas A1EWWW Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.785,00 EUR +42,50 EUR +2,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,5 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

DZ BANK

Rheinmetall Kaufen

12:21 Uhr
Rheinmetall Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.785,00 EUR 42,50 EUR 2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Kaufen

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.783,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.785,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.146,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:21 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
10:06 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
18.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
18.12.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktie im Blick Rheinmetall-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen Rheinmetall-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
finanzen.net Rheinmetall-Aktie im Chartcheck: Turtle Trading Strategie 1 long
UBS Rheinmetall – GD200 überboten
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt am Dienstagmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Dienstagmittag
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 2290 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagmittag an Boden
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen