AstraZeneca Aktie
Marktkap. 250,87 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca im Zuge eines Analystenwechsels von 14000 auf 16500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den britischen Pharmariesen sehe er 2026 die branchenweit besten Chancen in puncto Wirkstoffentwicklung, eine starke operative Performance sowie eine überzeugende Bewertung, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
162,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
142,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG