Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

07.01.26

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca im Zuge eines Analystenwechsels von 14000 auf 16500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den britischen Pharmariesen sehe er 2026 die branchenweit besten Chancen in puncto Wirkstoffentwicklung, eine starke operative Performance sowie eine überzeugende Bewertung, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

