Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 21,5 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Stedim gälten dieselben Argumente wie für den Mutterkonzern Sartorius, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
221,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
221,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
