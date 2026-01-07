DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.774 -0,5%Euro 1,1679 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.436 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
221,30 EUR +3,00 EUR +1,37 %
STU
223,00 EUR +2,00 EUR +0,90 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,5 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

Barclays Capital

Sartorius Stedim Biotech Overweight

07.01.26
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
221,30 EUR 3,00 EUR 1,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Stedim gälten dieselben Argumente wie für den Mutterkonzern Sartorius, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
221,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
221,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
16.12.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
finanzen.net Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen