DAX24.272 +0,4%
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
Heute im Fokus

aktualisiert 17.10.25 08:05 Uhr

Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario. Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - Aktienrückkauf angekündigt.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Freitag unter der 24.000-Punkte-Marke erwartet.

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 1,31 Prozent nach auf 23.950,00 Punkte.
Auch der TecDAX hält sich vorbörslich auf negativem Terrain.

Schwache Vorgaben von den US-Börsen dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Nach dem XETRA-Schluss am Donnerstag gerieten die US-Indizes weiter unter Druck - ein Trend, der nun auch hierzulande Spuren hinterlässt. Marktbeobachter verweisen auf wachsende Sorgen um die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken in den USA, nachdem zwei Institute Probleme mit ihren Kreditportfolios eingeräumt hatten.

Seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche befindet sich der DAX ohnehin in einer leichten Korrekturphase. Zuvor hatte der Leitindex jedoch eine beeindruckende Rally hingelegt - angetrieben vom anhaltenden Hype rund um Künstliche Intelligenz. Belastend wirken nun erneut die Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen.

Trotz der jüngsten Rücksetzer kann sich die Bilanz für 2025 weiterhin sehen lassen: Auf Jahressicht steht der DAX per Donnerstagsschluss mit einem Plus von fast 22 Prozent deutlich im grünen Bereich. Angesichts dieses starken Kursanstiegs überrascht die aktuelle Vorsicht vieler Investoren kaum.

HELLA-Aktie: Umsatz auf Vorjahresniveau dank Radarsensoren
