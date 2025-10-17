Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Freitag unter der 24.000-Punkte-Marke erwartet. Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 1,31 Prozent nach auf 23.950,00 Punkte.

Auch der TecDAX hält sich vorbörslich auf negativem Terrain. Schwache Vorgaben von den US-Börsen dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Nach dem XETRA-Schluss am Donnerstag gerieten die US-Indizes weiter unter Druck - ein Trend, der nun auch hierzulande Spuren hinterlässt. Marktbeobachter verweisen auf wachsende Sorgen um die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken in den USA, nachdem zwei Institute Probleme mit ihren Kreditportfolios eingeräumt hatten. Seit seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten vor gut einer Woche befindet sich der DAX ohnehin in einer leichten Korrekturphase. Zuvor hatte der Leitindex jedoch eine beeindruckende Rally hingelegt - angetrieben vom anhaltenden Hype rund um Künstliche Intelligenz. Belastend wirken nun erneut die Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen. Trotz der jüngsten Rücksetzer kann sich die Bilanz für 2025 weiterhin sehen lassen: Auf Jahressicht steht der DAX per Donnerstagsschluss mit einem Plus von fast 22 Prozent deutlich im grünen Bereich. Angesichts dieses starken Kursanstiegs überrascht die aktuelle Vorsicht vieler Investoren kaum. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen werden zum Wochenschluss Abgaben erwartet. Der EURO STOXX 50 verbucht im vorbörslichen Geschäft Verluste. Nach den Kursgewinnen vom Vortag starten die Aktienmärkte voraussichtlich im Minus in den Tag. Ob Anleger den Rücksetzer nutzen, um erneut einzusteigen, bleibt angesichts der eingetrübten Stimmung und des bevorstehenden Wochenendes abzuwarten. Während zuletzt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu Extrazöllen auf Importe aus China die Märkte belastet hatte, sorgen aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken für Unsicherheit. Die Risiken von Ausfällen in den Kreditportfolios werden nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingeschätzt - ein Faktor, der auch europäische Banktitel belasten dürfte. In diesem Risk-Off-Umfeld profitieren defensive Sektoren tendenziell stärker als der Gesamtmarkt. Anleihen verzeichnen deutliche Kursgewinne, Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Die laufende Berichtssaison liefert derweil überzeugende Zahlen, dürfte jedoch dem insgesamt schwachen Marktumfeld kaum Rückenwind verleihen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben den Donnerstagshandel mit Verlusten beendet. Der Dow Jones fiel schlussendlich um 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 0,47 Prozent auf 22.562,54 Zähler. Die Wall Street setzte am Donnerstag ihre Erholung damit nicht mehr fort, obwohl von der bisher überwiegend positiven Berichtssaison und einer anhaltend starken Nachfrage nach KI-Produkten, die das Anlegervertrauen stützt, eher positive Impulse kamen. Es bleiben ungelöste Themen wie der anhaltende US-Regierungsstillstand und die Handelsspannungen mit China, die auf die Stimmung drücken. Keinen Rückenwind liefern optimistische Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der eine baldige Einigung über ein neues Handelsabkommen mit Südkorea in Aussicht stellte, das niedrigere Zölle auf südkoreanische Produkte vorsieht.

Gedämpft wurde das Bild durch schwache US-Konjunkturdaten: Der Philadelphia-Fed-Index fiel im Oktober überraschend deutlich auf minus 12,8 nach plus 23,2 im Vormonat - ein Hinweis auf eine mögliche Abkühlung der industriellen Aktivität. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken