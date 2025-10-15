DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.302 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.615 -2,0%Euro1,1644 +0,3%Öl62,40 +0,2%Gold4.209 +1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.10.25 23:25 Uhr
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an ABB.

ABB wird am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,656 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) noch 0,440 CHF je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 19 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,91 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,02 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie, gegenüber 1,88 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 35,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 29,14 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

