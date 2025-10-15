Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Erwartungen der Analysten an ABB.
Werte in diesem Artikel
ABB wird am 16.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,656 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) noch 0,440 CHF je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 19 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,91 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,02 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie, gegenüber 1,88 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 35,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 29,14 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
