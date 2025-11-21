DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

59,44 EUR +0,62 EUR +1,05 %
STU
55,66 CHF +1,04 CHF +1,90 %
SWX
Marktkap. 106,72 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Jefferies & Company Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

13:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
59,44 EUR 0,62 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
55,66 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:11 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

