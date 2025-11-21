ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 106,72 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,66 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
