Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag.
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,02 Prozent auf 90.535,56 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.513,85 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 30,6 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,15 Prozent schwächer bei 81,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,38 US-Dollar.
Daneben steigt Ethereum um 0,04 Prozent auf 3.084,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.083,57 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,35 Prozent auf 636,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 633,77 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,093 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,093 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird Monero bei 451,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (450,83 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3871 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2280 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2266 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2976 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2978 US-Dollar.
Daneben steigt Binancecoin um 0,74 Prozent auf 902,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 895,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1405 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1396 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Solana um 0,07 Prozent auf 135,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 135,80 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,18 Prozent auf 13,75 US-Dollar, nach 13,78 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,12 US-Dollar am Vortag auf 13,11 US-Dollar nach unten (0,13 Prozent).
Währenddessen wird Sui bei 1,797 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,810 US-Dollar).Redaktion finanzen.net
