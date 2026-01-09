DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.808 ±0,0%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.01.26 09:48 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Samstagvormittag im Fokus | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.508,4999 CHF 12,3348 CHF 0,02%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.807,8637 EUR 14,0134 EUR 0,02%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.524,5431 GBP 7,0926 GBP 0,01%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.293.633,5252 JPY 2.574,3171 JPY 0,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.530,1572 USD 16,3047 USD 0,02%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.471,1198 CHF 1,3671 CHF 0,06%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.651,7243 EUR 1,4935 EUR 0,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.301,2645 GBP 1,1235 GBP 0,05%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
487.132,9660 JPY 274,3671 JPY 0,06%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.085,3054 USD 1,7377 USD 0,06%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
108,9051 CHF 0,1340 CHF 0,12%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
116,8645 EUR 0,1450 EUR 0,12%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,4193 GBP 0,1182 GBP 0,12%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.468,5047 JPY 26,6374 JPY 0,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
135,9729 USD 0,1687 USD 0,12%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6732 CHF -0,0028 CHF -0,17%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7955 EUR -0,0030 EUR -0,17%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5582 GBP -0,0027 GBP -0,17%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
329,8444 JPY -0,5478 JPY -0,17%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0891 USD -0,0035 USD -0,17%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
723,1301 CHF 5,7522 CHF 0,80%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
775,9809 EUR 6,1803 EUR 0,80%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
673,4249 GBP 5,3133 GBP 0,80%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
142.550,9736 JPY 1.135,3443 JPY 0,80%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,02 Prozent auf 90.535,56 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.513,85 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 30,6 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,15 Prozent schwächer bei 81,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,38 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 0,04 Prozent auf 3.084,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.083,57 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,35 Prozent auf 636,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 633,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,093 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,093 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Monero bei 451,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (450,83 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3871 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2280 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2266 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2976 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2978 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 0,74 Prozent auf 902,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 895,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1405 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1396 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Solana um 0,07 Prozent auf 135,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 135,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,18 Prozent auf 13,75 US-Dollar, nach 13,78 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,12 US-Dollar am Vortag auf 13,11 US-Dollar nach unten (0,13 Prozent).

Währenddessen wird Sui bei 1,797 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,810 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

