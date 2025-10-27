DAX 24.236 -0,3%ESt50 5.695 -0,3%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.028 +0,1%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,53 -1,9%Gold 3.916 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Siltronic-Aktie zieht dennoch an: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen Siltronic-Aktie zieht dennoch an: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
63,96 EUR -0,40 EUR -0,62 %
STU
59,22 CHF -0,26 CHF -0,44 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 116,45 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

08:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
63,96 EUR -0,40 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
59,48 CHF		 Abst. Kursziel*:
-15,94%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
59,22 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,57%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:46 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
21.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI nachmittags
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Abschläge
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI verbucht am Montagmittag Verluste
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI in Rot
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen