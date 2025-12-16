DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX im Mittwochshandel etwas höher Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX im Mittwochshandel etwas höher
Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
62,42 EUR -0,20 EUR -0,32 %
L&S
58,40 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,79 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

10:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
62,42 EUR -0,20 EUR -0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. In den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hätten die Schweizer große Zuversicht ausgestrahlt, ihre Ziele zu erreichen, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstagabend./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
58,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
58,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:11 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net Milliarden-Exit Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Das macht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Handel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI am Dienstagmittag steigen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels zu
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI freundlich
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen