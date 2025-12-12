DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.386 -0,5%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.006 -0,2%Bitcoin 74.276 +1,1%Euro 1,1776 +0,2%Öl 59,09 -2,1%Gold 4.307 +0,0%
UBS Aktie

UBS Aktien-Sparplan
37,75 EUR +1,44 EUR +3,97 %
STU
44,82 USD +2,14 USD +5,00 %
BTT
Marktkap. 114,55 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
UBS Kaufen

17:46 Uhr
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Außerdem

gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus./rob/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Kaufen

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
37,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

17:46 UBS Kaufen DZ BANK
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

