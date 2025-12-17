DAX24.123 +0,2%Est505.734 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,4%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1717 -0,3%Öl60,12 +2,2%Gold4.318 +0,4%
DAX aktuell

Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX im Mittwochshandel etwas höher

17.12.25 10:34 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor Richtungssuche?

Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex kaum aus der Deckung kommen. Er zeigt sich zunächst wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.123,0 PKT 46,1 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

Der DAX konnte am Mittwoch um 0,34 Prozent im Plus bei 24.159,62 Punkten starten. Im Anschluss bewegt sich der Leitindex in einer engen Range um den Tagesstart. Damit bleibt die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Jahresendrally kommt nicht in Schwung

Eine bislang durchwachsene Woche dürfte für den DAX am Mittwoch mit knappen Gewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.112 Punkte. Er behauptet sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten.

Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

US-Daten bringen keine Kaufimpulse

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht den Impuls geliefert, der am Markt für möglich gehalten wurde. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was kurzfristig weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

