Schneider Electric Aktie

Marktkap. 132,55 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Schneider Electric Buy

13:16 Uhr
Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
241,30 EUR -1,35 EUR -0,56%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Schneider gehöre zu den Nachzüglern mit dem überzeugendsten Nachholpotenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
240,65 €		 Abst. Kursziel*:
18,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
241,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

