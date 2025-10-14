DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,42 EUR -0,10 EUR -0,16 %
STU
59,02 CHF -0,54 CHF -0,91 %
SWX
Marktkap. 115,2 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
WKN 919730

ISIN wurde kopiert
ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
Symbol ABLZF

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

13:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
63,42 EUR -0,10 EUR -0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
59,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-24,75%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
59,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,75%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

17:16 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
13:51 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
13:01 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Starkes Ergebnis ABB-Aktie dennoch tiefer: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung ABB-Aktie dennoch tiefer: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
dpa-afx ROUNDUP 2: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
dpa-afx ROUNDUP: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
