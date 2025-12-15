UBS AG

Volvo AB (B) Buy

13:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 318 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Volvo gehöre zu den Nachzüglern mit Nachholpotenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

