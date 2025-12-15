DAX 24.149 -0,3%ESt50 5.742 -0,2%MSCI World 4.404 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 74.198 +1,0%Euro 1,1776 +0,2%Öl 59,62 -1,2%Gold 4.301 -0,1%
Volvo (B) Aktie

26,83 EUR -0,51 EUR -1,87 %
STU
25,13 CHF -0,21 CHF -0,84 %
BRX
Marktkap. 55,18 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

13:16 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
26,83 EUR -0,51 EUR -1,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 318 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Volvo gehöre zu den Nachzüglern mit Nachholpotenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

