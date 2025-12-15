Volvo (B) Aktie
Marktkap. 55,18 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 318 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Volvo gehöre zu den Nachzüglern mit Nachholpotenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
318,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
295,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
7,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:16
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.