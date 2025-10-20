UBS AG

Volvo AB (B) Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 331 auf 318 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursreaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen habe die zunehmenden Sorgen über den nordamerikanischen Markt gezeigt, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit, wann dort die Trendwende komme, laste auf den Aktienkursen der Lastwagenhersteller. Bhundia senkte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Schweden. Volvo bleibe aber ihr bevorzugter Branchentitel. Das Unternehmen könnte mit seiner Kostendisziplin die Auswirkungen einer trägen Absatzentwicklung teilweise kompensieren./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 23:35 / GMT

