BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung
EVOTEC-Aktie fällt, Novo Nordisk-Aktie höher: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Volvo (B) Aktie

26,54 EUR -0,56 EUR -2,07 %
STU
24,86 CHF -0,53 CHF -2,09 %
BRX
Marktkap. 55,16 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

10:01 Uhr
Volvo AB (B) Hold
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
26,54 EUR -0,56 EUR -2,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
275,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
296,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
302,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:01 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
02.12.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

