Konjunkturdaten

US-Arbeitsmarkt enttäuscht im Oktober - im November uneinheitliche Entwicklung

16.12.25 14:47 Uhr
US-Arbeitsmarkt: Oktoberschock und November-Chaos | finanzen.net

Am Dienstag wurden in den USA Arbeitsmarktdaten zu den Monaten Oktober und November vorgelegt, die am Markt mit Spannung erwartet wurden.

US-Arbeitsmarkt enttäuscht im Oktober mit Stellenabbau

Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober eine deutliche Schwäche gezeigt. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) ist im Berichtsmonat um 105.000 Stellen gesunken. Damit wurde die ohnehin negative Markterwartung von einem Rückgang um lediglich 25.000 Stellen erheblich verfehlt.

US-Beschäftigung zieht im November etwas stärker als erwartet an

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im November uneinheitlich entwickelt. Wie das Bureau of Labor Services (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 64.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 45.000 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 4,6 Prozent. Erwartet worden waren 4,5 Prozent.

DOW JONES

