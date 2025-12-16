DAX24.086 -0,6%Est505.727 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +3,5%Nas22.980 -0,3%Bitcoin74.539 +1,4%Euro1,1774 +0,2%Öl58,92 -2,4%Gold4.310 +0,1%
Bei Hauptversammlung

BMW-Aktie in Rot: Vorzugsaktien sollen in Stammaktien umgewandelt werden

16.12.25 15:41 Uhr
BMW-Aktienumwandlung: Was Anleger jetzt wissen müssen | finanzen.net

BMW will kommendes Jahr alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
94,04 EUR -0,82 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Premiumautohersteller mitteilte, soll die Hauptversammlung im Mai die 1:1 Umwandlung beschließen. Geplant sei, die Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.

Via XETRA notiert die BMW-Aktie zeitweise 1,34 Prozent tiefer bei 93,90 Euro.

DOW JONES

