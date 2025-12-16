Bei Hauptversammlung

BMW will kommendes Jahr alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln.

Wie der Premiumautohersteller mitteilte, soll die Hauptversammlung im Mai die 1:1 Umwandlung beschließen. Geplant sei, die Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung