Voraussetzungen geschaffen

Tesla-Aktie höher: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an

16.12.25 19:56 Uhr
Tesla-Aktie an der NASDAQ gefragt: Tesla kehrt um: Batteriezellen sollen künftig aus Deutschland kommen | finanzen.net

Der US-Elektroautobauer Tesla will den Weg für eine Fertigung kompletter Batteriezellen in Deutschland ebnen. Das kündigte Tesla der Deutschen Presse-Agentur an.

In der Fabrik in Grünheide bei Berlin würden die Voraussetzungen geschaffen, um voraussichtlich ab 2027 bis zu acht Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert, die Zellen aber in den USA, die dann nach Deutschland kommen.

Eine Gigawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden. Ein Tesla Model Y Standard verbraucht 13,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

"Wenn die Rahmenbedingungen passen, findet in Zukunft auch die komplette Batteriewertschöpfung in Grünheide statt", erklärte das Unternehmen. Damit ist das ganze Akkupaket gemeint. Im internationalen Wettbewerb mit China und den USA sei es derzeit kaum möglich, wirtschaftlich Zellen in Europa zu produzieren. Bisher hinkt Europa bei der Fertigung von Batteriezellen für E-Autos vor allem Asien hinterher.

Das Ziel von Tesla: "Von der Batteriezellen bis zu Fahrzeugen soll alles an einem Standort produziert werden", teilte das Unternehmen mit. "Das ist einzigartig in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten." Resilienz bedeutet Widerstandskraft.

Tesla will dreistelligen Millionenbetrag investieren

Für die Zellfertigung will Tesla nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag investieren: "Insgesamt werden wir damit knapp eine Milliarde Euro in die Zellfabrik investieren." Damit solle die bereits errichtete Zellfabrik in die Lage versetzt werden, dort auch die Zellen herstellen zu können. Das war von Anfang an geplant.

In der Tesla-Fabrik in Grünheide - der einzigen E-Auto-Fabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa - werden seit der Eröffnung 2022 Elektroautos produziert. Musk hatte 2020 angekündigt, er wolle das Werk bei Berlin zur weltgrößten Batteriefabrik machen.

Massive Subvention in den USA

In den USA führte das Inflationsbekämpfungsgesetz mit massiven Investitionen dazu, dass Tesla die Batterieproduktion im Werk in Austin (Texas) schneller hochfuhr und in Grünheide keine kompletten Zellen hergestellt wurden.

Auch andere Unternehmen investieren: Der deutsche Autobauer Volkswagen zieht in Salzgitter, Spanien und Kanada Batteriezellfabriken hoch - in Salzgitter sollen serienreife Zellen erstmals dieses Jahr vom Band laufen.

Die Tesla-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 1,02 Prozent auf 480,18 US-Dollar.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images, Andrei Tudoran / Shutterstock.com

