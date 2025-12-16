EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
STRASSBURG (dpa-AFX) - In der EU sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Die Brüsseler Behörde schlägt eine entsprechende Änderung des sogenannten Verbrenner-Aus vor./mjm/DP/nas
