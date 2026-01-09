DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1678 +0,4%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.585 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport, QIAGEN im Fokus
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
60,16 EUR -0,24 EUR -0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,13 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

08:16 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,16 EUR -0,24 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,06 €		 Abst. Kursziel*:
16,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:16 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
dpa-afx Elektroauto-Markt 2025: VW und BMW legen stark zu, Tesla verliert - Analystenmeinungen im Blick - Aktien ziehen an
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittag zu
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Hold
finanzen.net Equal Weight für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag tiefer
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch ‘He even bragged about his Mercedes-Benz:’ I rejected two egotistical advisers. I managed my life savings and they tripled over 25 years. Did I do OK?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Zacks Mercedes Reaches Claim Settlement With US Amid Falling Q3 Sales
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen