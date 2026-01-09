Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 58,13 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter stünden vor einer Elektro-Modelloffensive, schrieb Jose Asumendi am Freitagabend. Zudem arbeite man an den Fixkosten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,06 €
|Abst. Kursziel*:
16,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
60,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets