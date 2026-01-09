Zähes China-Geschäft

Das zähe China-Geschäft hat die Absatzzahlen von Mercedes-Benz im vergangenen Jahr gedrückt. Außerdem lastet eine neue Leitlinie der Europäischen Union für den Import von Elektroautos aus China.

Der Autobauer verkaufte 2025 mit rund 2.160.000 Pkw und Vans zehn Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, wie die Stuttgarter mitteilten.

Pkw verkaufte Mercedes insgesamt etwas mehr als 1,8 Millionen, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspreche. Die Vans verzeichneten einen Rückgang von elf Prozent auf 359.100 Fahrzeuge.

Rein elektrisch war bei den Pkw knapp jeder zehnte Wagen. In China, wo Mercedes mit 551.900 Pkw noch immer fast ein Drittel aller Autos auslieferte, fiel der Rückgang mit 19 Prozent besonders deutlich aus. Dort sitzt das Geld gerade nicht so locker wie früher. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb durch neue einheimische Unternehmen stark zugenommen hat. In Deutschland blieben die Schwaben mit 213.200 Fahrzeugen auf Vorjahresniveau.

Zölle wirken sich auf US-Absatz aus

In den USA hätten sich unter anderem die Zölle auf den Konzernabsatz ausgewirkt, teilte der DAX-Konzern mit. Mercedes verkaufte dort im vergangenen Jahr rund 285.000 Fahrzeuge, was einem Rückgang von zwölf Prozent entspreche. Mercedes misst beim Absatz den Verkauf von Fahrzeugen des Konzerns an die Händler. Bei den Kundenauslieferungen habe Mercedes hingegen um ein Prozent im US-Markt zugelegt, hieß es laut Mitteilung.

Im Einstiegs- und Kernsegment des Autobauers ging der Absatz um jeweils zehn Prozent zurück. Im Top-End-Segment, zu dem unter anderem die Luxuslimousinen der S-Klasse, die G-Klasse, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach zählen, lag das Minus bei fünf Prozent. Mehr als die Hälfte der Verkäufe (1.049.600) entfiel auf das Kernsegment, wozu etwa die C-Klasse und E-Klasse gehören.

Im vierten Quartal für sich genommen konnte Mercedes eine leicht bessere Tendenz gegenüber dem Vorquartal melden. In den letzten drei Jahresmonaten legten die Schwaben bei den Pkw gegenüber dem dritten Quartal sowohl in allen wesentlichen Regionen als auch in allen Fahrzeugsegmenten zu.

"2025 markierte den Startschuss der größten Produkt- und Technologieoffensive bei Mercedes-Benz mit neuesten elektrischen Antriebssystemen und intelligenter Software", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius laut Mitteilung. 2026 setze Mercedes die Modelloffensive fort.

Die Kundenaufträge für den neuen elektrischen CLA und GLC lägen deutlich über den Erwartungen, hieß es laut Mitteilungen. In diesem Jahr soll dann unter anderem eine neue Version der S-Klasse vorgestellt werden.

Gewinneinbruch und Umsatzrückgang

Der Autobauer hatte 2025 gehörig zu kämpfen. Der Gewinn brach in den ersten neun Monaten um die Hälfte auf rund 3,88 Milliarden Euro ein. Beim Umsatz verzeichneten die Schwaben in diesem Zeitraum einen Rückgang von acht Prozent auf 98,5 Milliarden Euro. Zahlen für das gesamte vergangene Geschäftsjahr will der DAX-Konzern am 12. Februar vorlegen.

Bereits 2024 hatte Mercedes einen deutlichen Rückgang beim Gewinn sowie einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Vorstand rief deshalb vor gut einem Jahr ein Sparprogramm aus, um die Profitabilität in den nächsten Jahren wieder zu steigern. Helfen soll unter anderem auch ein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in indirekten Bereichen, also nicht in der Produktion.

VW-Konzern verkauft weniger Autos - USA und China belasten

Schwache Verkaufszahlen in China und den USA haben beim VW-Konzern 2025 die Verkäufe gebremst. Weltweit lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, ein halbes Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. In Europa legte Europas größter Autobauer zwar sogar zu. Das konnte Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

In China, wo der Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft, wurden 2025 noch 2,69 Millionen Fahrzeuge übergeben, 8 Prozent weniger als im Vorjahr. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um 10,4 Prozent auf noch 946.800 Fahrzeuge ab.

In Europa legte der Konzern dagegen deutlich zu. 3,38 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken wurden hier ausgeliefert, das waren 3,8 Prozent mehr als 2024. In Südamerika gab es ein noch deutlicheres Plus von 11,6 Prozent auf 663.000 Fahrzeuge.

Im vierten Quartal gingen die weltweiten Auslieferungen sogar um fast 5 Prozent auf 2,38 Millionen Fahrzeuge zurück. In China lag das Minus bei 17,4 Prozent auf nur noch 720.000 Fahrzeuge, ebenfalls um 17,4 Prozent ging es in Nordamerika nach unten auf noch 238.000 Fahrzeuge.

Kräftig zulegen konnten vor allem die Verkäufe von Elektroautos. Weltweit wurden im Gesamtjahr 983.100 E-Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert, fast ein Drittel mehr als 2024. In Europa ging es sogar um 66 Prozent nach oben. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen gebremst worden. Angaben zu den einzelnen Marken machte VW noch nicht. Den vollständigen Bericht zu den Auslieferungszahlen will der Konzern am 20. Januar vorlegen.

Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck

Eine neue Leitlinie der Europäischen Union für den Import von Elektroautos aus China hat die deutschen Auto-Aktien am Montag belastet. Im DAX war Volkswagen mit einem Abschlag via XETRA von zeitweise 1,3 Prozent der größte Verlierer. BMW büßte rund ein Prozent ein, die Papiere der Porsche Holding verloren 0,9 Prozent. Mercedes-Benz stand nur knapp im Minus. Im MDAX sackten die Aktien der Porsche AG um 2,1 Prozent ab.

Die EU-Kommission zeigte den chinesischen Autobauern zu Wochenbeginn einen Weg zur Vermeidung der 2024 eingeführten Zusatzzölle auf. Unternehmen können sich nach einer neuen Leitlinie verpflichten, für in die Europäische Union exportierte Fahrzeuge Mindestpreise festzusetzen, um sich die Preisaufschläge zu ersparen. Zudem würden bei einem entsprechenden Angebot Zusagen zu Investitionen in der EU oder eine Begrenzung der Exporte positiv angerechnet werden.

Aus Sicht von Citigroup-Analyst Harald Hendrikse ist das ein weiterer großer Sieg für die chinesischen Hersteller. Zwar könnte die Vereinbarung BMW und Volkswagen dabei helfen, ihre in China produzierten Autos günstiger in die EU zu schiffen. Allerdings dürfte der Konkurrenzkampf in Europa durch chinesische Marken umso härter werden. Weniger wettbewerbsfähige europäische Produktionskapazitäten würden weiter entwertet.

Die neue Leitlinie könne Europas Autobauern außerdem nicht auf dem chinesischen Markt helfen, ergänzte Hendrikse. Es sei unvermeidbar, dass die europäischen Hersteller dort weitere Marktanteile verlieren. Die genauen Konsequenzen für die hiesige Branche seien allerdings erst absehbar, wenn die tatsächlichen Mindestpreise feststünden.

Entsprechende Preisangebote der chinesischen Autobauer will die EU-Kommission objektiv und fair bewerten, heißt es in der Leitlinie. Voraussetzung für die Annahme sei, dass die Maßnahmen die schädigenden Auswirkungen von Subventionen beseitigten und eine den Zöllen gleichwertige Wirkung entfalteten. Das Handelsministerium in Peking begrüßte die erzielten Fortschritte.

Hintergrund der 2024 eingeführten EU-Zusatzabgaben war eine Untersuchung der EU-Kommission. Diese kam zu dem Ergebnis, dass Hersteller in China von unfairen Subventionen profitieren, die ihnen einen erheblichen Vorteil auf dem europäischen Markt verschaffen. Seitdem variiert die Höhe der Zusatzzölle je nach Hersteller zwischen 7,8 und 35,3 Prozent. Betroffen sind auch in China tätige ausländische Konzerne wie BMW und Mercedes.

