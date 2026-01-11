DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
Bayer-Aktie höher: Übernahme eines Diagnose-Kandidaten zur kardialen Amyloidose

12.01.26 14:06 Uhr
Bayer-Aktie fester: Akquisition stärkt Diagnose-Möglichkeiten bei Amyloidose | finanzen.net

Bayer erwirbt zwei noch nicht zugelassene molekulare Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose von dem US-Biopharmaunternehmen Attralus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
39,13 EUR 0,17 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Mit dieser strategischen Akquisition und der Integration neuartiger molekularer Tracer in unser Entwicklungsportfolio treiben wir die Innovationsstrategie von Bayer voran", sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. Die finanziellen Details des Zukaufs wurden nicht genannt.

Zum erworbenen Portfolio gehören AT-01, ein Marker für die Positronen-Emissions-Tomographie, der sich in der zulassungsrelevanten klinischen Phase 3 befindet und als Breakthrough Therapy in den USA geführt wird, sowie AT-05, ein Marker für die Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie, der sich noch in der klinischen Phase 1 befindet.

Bei kardialen Amyloidosen lagern sich fehlgefaltete Proteine im Herzmuskel ab und führen zu Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Eine frühe Erkennung der Erkrankung ist entscheidend für die effektive Patientenversorgung.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent höher bei 39,21 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

