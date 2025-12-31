DAX25.029 -1,1%Est505.953 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.181 -0,6%Euro1,1626 +0,3%Öl63,60 -0,9%Gold4.670 +1,6%
Analystenmeinung

Gerresheimer-Aktie erholt: Empfehlung von Oddo BHF

19.01.26 09:36 Uhr
Gerresheimer-Aktie profitiert von Analysten-Upgrade | finanzen.net

Im schwachen Börsenumfeld haben die Aktien von Gerresheimer am Montag von einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
25,80 EUR 0,30 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Spezialverpackungs-Herstellers legen via XETRA zeitweise um 2,76 Prozent zu auf 26,06 Euro. Sie halten sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Neue Zollsorgen dürften den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt verhageln.

Der Analyst Oliver Metzger hob die Aktien bei einem Kursziel von 37 Euro von "Neutral" auf "Outperform". Der Finanzchef des Spezialverpackungs-Herstellers, Wolf Lehmann, habe auf eine Investorenkonferenz die Stabilisierung einiger Belastungsfaktoren des Vorjahrs signalisiert, so Metzger. Das Schlimmste sei also wohl vorüber. Gleichzeitig bleibe der grundsätzliche Wachstumstrend im Pharmabereich voll intakt, sodass 2026 insgesamt ein moderater Umsatzanstieg zu erwarten sei. Auch höhere Transparenz in der Bilanzierung, inklusive der Separierung der Moulded-Glass-Sparte, dürfte das Anlegervertrauen wieder stärken.

Gerresheimer-Aktien hatten im Dezember mit 22,60 Euro einen Tiefststand seit dem Jahr 2010 erreicht und stabilisieren sich seither mühsam. Im Herbst 2023 hatten sie noch fast 123 Euro gekostet.

/ag/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

