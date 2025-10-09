DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,48 EUR -1,36 EUR -4,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

10:11 Uhr
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
29,48 EUR -1,36 EUR -4,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung vor zwei Tagen habe der Spezialverpackungshersteller nun detaillierte Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten hätten dabei die Konsensschätzungen durch die Bank verfehlt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,78 €		 Abst. Kursziel*:
124,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
126,59%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10:11 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Gerresheimer Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Lohnender Gerresheimer-Einstieg? MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab: Prognose für Geschäftsjahr gesenkt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch - Gerresheimer enttäuscht erneut
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer verliert am Donnerstagnachmittag kräftig
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
TraderFox Stocks in Action: Knorr-Bremse, Siemens Energy, Hellofresh, Gerresheimer und Kontron.
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: Business performance and slower market growth require guidance adjustment
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Business performance and slower market growth require adjustment of guidance for 2025
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen