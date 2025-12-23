DAX24.310 +0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.434 -1,1%Euro1,1799 +0,3%Öl62,17 +0,2%Gold4.492 +1,1%
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

23.12.25 11:59 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

