USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

23.12.25 15:45 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im November stärker gestiegen als erwartet. Diese habe um 0,2 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Im Oktober war die Produktion noch um 0,1 Prozent geschrumpft. Die Zahlen für den Oktober wurden nachgezogen. Grund ist die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden (Shutdown).

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 76,0 Prozent. Volkswirte hatten mit 75,9 Prozent gerechnet./jsl/he