DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.524 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,10 +0,1%Gold4.475 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Kiew bestätigt Abzug der Truppen aus der Stadt Siwersk

23.12.25 17:20 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat sich eigenen Angaben nach aus der Stadt Siwersk im Norden der Region Donezk zurückgezogen. In dem Raum Siwersk tobten weiterhin heftige Kämpfe, teilte der Generalstab bei Facebook mit. "Um das Leben unserer Soldaten und Kampfkraft der Einheiten zu schützen, haben sich die ukrainischen Verteidiger aus der Ortschaft zurückgezogen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Wer­bung

Siwersk hatte vor Beginn der russischen Invasion etwas mehr als 10.000 Einwohner. Lange Zeit galt der Frontabschnitt als relativ stabil, doch zuletzt hatte sich der Druck der russischen Angreifer in dem Raum verstärkt. Kremlchef Wladimir Putin hat bereits vor knapp zwei Wochen bei einer teilweise übertragenen Besprechung mit Generalstabschef Waleri Gerassimow die Einnahme der Stadt verkündet. Kiew dementierte das damals.

Siwersk gilt als strategisch wichtig, weil es Teil einer Verteidigungslinie ist, die den letzten großen von ukrainischen Kräften kontrollierten Ballungsraum im Donbass schützt. Russische Angreifer können nach dem Fall von Siwersk nun weiter auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk vorrücken./bal/DP/nas