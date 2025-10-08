Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei damit nicht zerstört, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Doch schon die vorangegangene Gewinnwarnung, die Prüfung des Geschäftsberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin und der verspätete Kapitalmarkttag sowie der Weggang des vorherigen Finanzchefs hätten die mittelfristigen Wachstumsambitionen weiter gedämpft. Die Konsensschätzungen lägen bereits unter der Planung des Spezialverpackungsherstellers, weshalb die aktuellen Nachrichten für den Markt nicht komplett überraschend sein dürften. Die weitere Entwicklung des Aktienkurses werde indes davon abhängen, dass Gerresheimer Worten Taten folgen lasse. Der Experte wartet nun auf mehr Klarheit, was die Erreichung der kurzfristigen Erwartungen sowie die mittelfristigen Aussichten angeht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,48 €
|Abst. Kursziel*:
78,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,66%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.21
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.21
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research