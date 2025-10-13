Gerresheimer Aktie
Marktkap. 990,61 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei alarmierend und unterminiere das Anlegervertrauen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,50 €
|Abst. Kursziel*:
9,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,86%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
