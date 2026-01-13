BP Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,34 £
|Abst. Kursziel*:
15,14%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
14,99%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|12:11
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
