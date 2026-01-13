Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft./tih/jha/

