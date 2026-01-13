DAX 25.315 -0,4%ESt50 6.020 -0,2%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1648 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
44,71 EUR +0,06 EUR +0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,02 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

12:31 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
44,71 EUR 0,06 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 18:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,77 €		 Abst. Kursziel*:
13,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,07%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:31 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
12.01.26 BASF Neutral UBS AG
09.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 BASF Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Experten-Einschätzung Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag höher
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag stabil
finanzen.net Bernstein Research: Outperform-Note für BASF-Aktie
Dow Jones BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen