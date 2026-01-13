BASF Aktie
Marktkap. 40,02 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,77 €
|Abst. Kursziel*:
13,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,07%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
