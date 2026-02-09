Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cisco gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.
Werte in diesem Artikel
Cisco äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,02 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,11 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,99 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,76 Milliarden USD, gegenüber 56,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Cisco News
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com