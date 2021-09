Aktie in diesem Artikel Cisco Inc. 48,71 EUR

-0,53% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Cisco Inc. 48,71 EUR -0,53% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Cisco nach dem Investorentag von 60 auf 64 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick des Netzwerkriesen sei deutlich ambitionierter als gedacht, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen enttäuschten die avisierten Ergebnissteigerungen, die wie beim Umsatz zwischen 5 und 7 Prozent Plus liegen sollen. Hall glaubt aber, dass dies beim Ergebnis eher konservativ angesetzt ist./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 22:02 / PDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.