Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Kursentwicklung

Der Dow Jones notierte am Abend im negativen Bereich.

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,44 Prozent auf 46.021,43 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,546 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,49 Prozent stärker bei 46.913,93 Punkten, nach 46.225,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.247,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45.733,70 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,47 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der Dow Jones 49.395,16 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 48.134,89 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 41.964,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,88 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.733,70 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 1,42 Prozent auf 201,44 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 78,51 USD), Goldman Sachs (+ 0,50 Prozent auf 809,50 USD), Salesforce (+ 0,33 Prozent auf 194,99 USD) und Visa (+ 0,23 Prozent auf 299,71 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Home Depot (-2,65 Prozent auf 283,40 EUR), Boeing (-2,34 Prozent auf 201,18 USD), McDonalds (-1,95 Prozent auf 309,58 USD), 3M (-1,63 Prozent auf 142,71 USD) und UnitedHealth (-1,37 Prozent auf 280,44 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 41.783.963 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,826 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net