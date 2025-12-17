Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen

Dividendenrendite

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Cisco-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco am 16.12.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,62 USD beschlossen. Damit wurde die Cisco-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,53 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Cisco beläuft sich auf 6,44 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 0,830 Prozent an.

Cisco- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die Cisco-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 77,55 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Cisco-Titels 2,36 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Cisco via NASDAQ 32,52 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 36,55 Prozent besser entwickelt als der Cisco-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Cisco

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,65 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,13 Prozent reduzieren.

Basisinformationen der Cisco-Aktie

Cisco ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 310,229 Mrd. USD. Cisco besitzt aktuell ein KGV von 26,98. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Cisco einen Umsatz von 56,654 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,55 USD.

Redaktion finanzen.net