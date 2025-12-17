DAX24.057 -0,1%Est505.704 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas22.909 -0,9%Bitcoin76.012 +1,7%Euro1,1756 +0,1%Öl59,77 +1,6%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Dividendenrendite

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen

17.12.25 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Cisco-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
66,00 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco am 16.12.2025 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,62 USD beschlossen. Damit wurde die Cisco-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,53 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Cisco beläuft sich auf 6,44 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 0,830 Prozent an.

Cisco- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die Cisco-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 77,55 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Cisco-Titels 2,36 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Cisco via NASDAQ 32,52 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 36,55 Prozent besser entwickelt als der Cisco-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Cisco

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,65 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,13 Prozent reduzieren.

Basisinformationen der Cisco-Aktie

Cisco ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 310,229 Mrd. USD. Cisco besitzt aktuell ein KGV von 26,98. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Cisco einen Umsatz von 56,654 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,55 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen