DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,27 -1,5%Nas22.786 -1,4%Bitcoin73.551 -1,6%Euro1,1749 ±0,0%Öl59,92 +1,8%Gold4.337 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu

17.12.25 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.177,6 PKT 4,3 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp in der Gewinnzone aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,08 Prozent auf 5.177,59 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich zur Wochenmitte ohne klare Richtung. An der Wall Street ging es zuletzt im Verlauf mit den Aktienkursen abwärts.

Wer­bung

Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA hätten die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, schrieben die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen kam es nicht. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die US-Notenbank Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Das am Vormittag publizierte deutsche Ifo-Geschäftsklima verfehlte hingegen die Erwartungen.

Erneut dünn gestaltete sich die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen. Die Aktien der Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) stiegen um 6,2 Prozent auf 66,50 Euro und knüpften damit an ihre jüngsten Gewinne an. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 haben die Papiere bereits fast 120 Prozent zugelegt. Die Analysten der Erste Group hatten ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Versicherers bestätigt und ihr Kursziel von 55 auf 75 Euro angehoben. Die Anteilsscheine der Branchenkollegin Uniqa gewannen 1,2 Prozent.

Bei den schwergewichteten Bankwerten fielen BAWAG um 0,1 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) legten um 0,6 Prozent zu. Raiffeisen-Papiere verbilligten sich hingegen um 1,4 Prozent.

Wer­bung

Unter den weiteren Indexschwergewichten fielen voestalpine um 0,2 Prozent, während Wienerberger um 1,7 Prozent sanken. OMV erholten sich um 0,2 Prozent. Andritz verloren 0,6 Prozent. Im Technologiebereich sanken AT&S um 2,8 Prozent und Frequentis um 6,5 Prozent. In der Entwicklung seit Jahresbeginn sind die beiden Titel mit Zuwächsen von jeweils mehr als 140 Prozent allerdings die Spitzenreiter.

Im Blickfeld rückten auch Konjunkturnachrichten aus Österreich. Die Inflation ist in dem Land weiterhin fast doppelt so hoch wie im Euroraum. Im November lagen die Preise durchschnittlich 4,0 Prozent über denen vom November 2024. Die Inflation ist damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch, wie die Statistik Austria mitteilte. Der endgültige Wert fiel etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember. In der Eurozone blieb die Inflation laut EU-Statistikamt Eurostat bei 2,1 Prozent./ste/sto/APA/stw