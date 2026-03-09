DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.033 +1,9%Euro1,1604 -0,2%Öl87,80 -2,2%Gold5.191 +0,9%
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert zum Ende des Dienstagshandels

10.03.26 22:33 Uhr
So performte der Dow Jones letztendlich.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47.706,51 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,344 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,774 Prozent schwächer bei 47.371,28 Punkten, nach 47.740,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48.220,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47.444,23 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 50.188,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48.057,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, notierte der Dow Jones bei 41.911,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,40 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 46.615,52 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 2,83 Prozent auf 308,55 EUR), 3M (+ 2,39 Prozent auf 155,25 USD), Cisco (+ 1,96 Prozent auf 77,70 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 716,68 USD) und Honeywell (+ 1,27 Prozent auf 240,61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-3,22 Prozent auf 217,76 USD), Salesforce (-1,95 Prozent auf 194,91 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 186,29 USD), IBM (-1,24 Prozent auf 250,20 USD) und UnitedHealth (-0,99 Prozent auf 282,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45.068.320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,806 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

