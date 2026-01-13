BP Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,33 £
|Abst. Kursziel*:
36,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
35,69%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
