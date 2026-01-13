DAX 25.340 -0,3%ESt50 6.022 -0,1%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

Marktkap. 55,97 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
Deutsche Bank AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:56 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,70 EUR 0,15 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nordischer Banken./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,52 €		 Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:56 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen
