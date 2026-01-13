Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 55,97 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nordischer Banken./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,52 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:56
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|13:56
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|13:56
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.