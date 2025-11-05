DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX knapp tiefer -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,50 EUR +0,17 EUR +1,15 %
STU
13,51 CHF +0,25 CHF +1,91 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,69 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:31 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,50 EUR 0,17 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 173 auf 177 schwedische Kronen erhöht und die Aktien der Bank auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte vor allem seine längerfristigen Schätzungen an die Planungen bis 2030 an, die auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch präsentiert wurden. Wachstum und Profitabilität seien überdurchschnittlich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,27 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:31 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
22.10.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Kursverluste Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag
finanzen.net Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen