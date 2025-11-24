DAX 23.208 -0,1%ESt50 5.526 +0,0%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.445 -1,5%Euro 1,1533 +0,1%Öl 62,88 -0,8%Gold 4.129 -0,2%
DAX-Anleger zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy unter den Erwartungen --Rheinmetall & Co. reagieren auf Ukraine-Gespräche -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Nordea Bank Abp Registered Aktie

14,90 EUR +0,04 EUR +0,24 %
STU
13,89 CHF +0,04 CHF +0,32 %
BRX
Marktkap. 50,4 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
Barclays Capital

Nordea Bank Abp Registered Underweight

10:11 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nordea auf "Underweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
14,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
14,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

