Nordea Bank Abp Registered Aktie

14,35 EUR -0,39 EUR -2,61 %
STU
13,27 CHF -0,42 CHF -3,03 %
BRX
Marktkap. 51,13 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

11:31 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,35 EUR -0,39 EUR -2,61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea anlässlich des Kapitalmarkttags in London mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die ausgegebenen Ziele ließen Spielraum für seine Schätzungen und den Marktkonsens, schrieb Johan Ekblom am Mittwochmorgen./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

11:31 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
22.10.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Kursverluste Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag Nordea-Aktie fällt nach Renditeziel auf Kapitalmarkttag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verliert zum Start
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
