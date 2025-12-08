DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Gerresheimer Aktie

Marktkap. 893,2 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Gerresheimer Hold

08:21 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
24,74 EUR -0,12 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Wolf Lehmann mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Gespräche seien sehr fokussiert und konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Christian Ehmann am Montagabend. Zentrales Ereignis sei nun die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2025 durch den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Ende Februar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen