Gerresheimer Aktie
Marktkap. 893,2 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Wolf Lehmann mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Die Gespräche seien sehr fokussiert und konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Christian Ehmann am Montagabend. Zentrales Ereignis sei nun die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2025 durch den Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Ende Februar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,96 €
|Abst. Kursziel*:
20,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,26%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:21
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
