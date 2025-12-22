DAX24.282 ±-0,0%Est505.747 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +2,9%Nas23.451 +0,6%Bitcoin76.328 +0,9%Euro1,1762 +0,4%Öl61,68 +1,9%Gold4.438 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
D-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt D-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Gerresheimer korrigiert Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen 2024

22.12.25 17:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,82 EUR 0,84 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Gerresheimer AG muss einräumen, alle Bill-and-Hold-Umsätze im Konzernabschluss 2024 von rund 28 Millionen Euro falsch gebucht zu haben und will diese nun korrigieren. Gerresheimer hatte nach eigenen Angaben im Anschluss an die von der Bafin eingeleitete Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 eine Untersuchung durch eine unabhängige externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. "Diese Untersuchung hat ergeben, dass die Erfassung von Umsätzen aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen durchgängig nicht den Anforderungen der IFRS entsprach und diese Umsätze systematisch zu früh erfasst wurden", teilte der Konzern am Montagnachmittag mit.

Wer­bung

Gerresheimer will diesen Rechnungslegungsfehler bei der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 in den Vorjahreszahlen korrigieren. Die im Konzernabschluss 2024 erfassten Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen von rund 28 Millionen Euro sollen korrigiert und in den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2025 erfasst werden. Gegenläufig wirkt sich die Korrektur von Umsätzen aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen aus dem Geschäftsjahr 2023 von rund 10 Millionen Euro aus, die nun in den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2024 erfasst werden.

Durch die Korrektur dieser Umsätze werden sich die im Geschäftsjahr 2024 berichteten Umsätze von 2,036 Milliarden Euro laut Gerresheimer voraussichtlich um rund 1 Prozent (rund 18 Millionen Euro), das berichtete bereinigte EBITDA von 419,4 Millionen Euro um rund 1 Prozent (rund 5 Millionen Euro) und das berichtete bereinigte Ergebnis je Aktie von 4,67 Euro um rund 2 Prozent (rund 0,10 Euro) verringern.

Gerresheimer will im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis verzichten. Soweit derartige Erlöse in den Umsatzzahlen der im Geschäftsjahr 2025 unterjährig veröffentlichten Finanzinformationen bereits enthalten waren, werden diese in den jeweils folgenden Veröffentlichungen im Geschäftsjahr 2026 durch die Anpassung der Vorjahreswerte korrigiert. Im Halbjahresfinanzbericht 2025 betreffe dies voraussichtlich Umsatzerlöse von insgesamt rund 4 Millionen Euro. Gerresheimer erklärte weiter, man werde mit der Bafin im Rahmen der Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 2024 "weiterhin vollumfänglich kooperieren".

Wer­bung

Im Herbst hatte die Bafin eine Prüfung des Gerresheimer-Konzernabschlusses zum 30. November 2024 eingeleitet und darauf verwiesen, dass das Unternehmen möglicherweise Umsatzerlöse für einige Kundenverträge erfasst habe, obwohl diese noch nicht realisiert worden waren. Mit der Ankündigung war die Aktie des MDAX-Konzerns eingebrochen. Gerresheimer hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass nach einer ersten externen Prüfung durch eine Rechtsanwaltskanzlei womöglich rund 3 Millionen Euro fälschlicherweise als Umsatz im Geschäftsjahr 2024 erfasst worden seien. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollte die von Gerresheimer beauftragte Kanzlei auch die weiteren Bill-and-Hold-Vereinbarungen aus dem Jahr aufarbeiten.

Bei einer Bill-and-Hold-Verkaufsvereinbarung stellt ein Verkäufer einem Kunden Ware in Rechnung, hält diese aber bis zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Besitz. Gründe dafür können sein, dass dem Kunden noch der nötige Platz zur Lagerung dieser Ware fehlt, oder er die Versorgung mit einem knappen Produkt absichern möchte. Für die Bilanzierung gelten strenge Regeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 11:09 ET (16:09 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
12:41Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
16.12.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
10.12.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
09.12.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
09.12.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:41Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
16.12.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen