Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
99,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,48 €
|Abst. Kursziel*:
164,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
191,03%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
