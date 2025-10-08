DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.001 -1,0%Euro 1,1622 -0,1%Öl 66,26 +0,3%Gold 4.032 -0,2%
DAX auf Tuchfühlung mit Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- Mercedes-Benz, Gerresheimer, Nordex im Fokus
Gerresheimer Aktie

34,12 EUR -3,12 EUR -8,38 %
Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

JP Morgan Chase & Co.

Gerresheimer Overweight

08:31 Uhr
Gerresheimer Overweight
Gerresheimer AG
34,12 EUR -3,12 EUR -8,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99,30 Euro belassen. Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den letzten 18 bis 24 Monaten und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Eckdaten für den Umsatz und mehr noch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie für das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen verfehlt. Diese dürften nun für 2025 um rund 4 beziehungsweise 9 und mehr als 35 Prozent sinken./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 23:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
99,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,48 €		 Abst. Kursziel*:
164,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
191,03%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

