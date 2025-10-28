Gerresheimer-Aktie gibt ab: CEO Dietmar Siemssen geht zum Monatsende
Dietmar Siemssen legt sein Amt als Gerresheimer-CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober nieder.
Siemssen mache so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Unternehmens frei, hieß es. Wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Uwe Röhrhoff als Interims-CEO. Der Aufsichtsrat berief Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand der Gesellschaft. Röhrhoff war bereits von 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt von 2010 bis 2017 als CEO. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, so Gerresheimer.
DOW JONES
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Alle: Alle Empfehlungen