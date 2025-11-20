Im Gerresheimer-AR folgt Klaus Röhrig auf Dorothea Wenzel
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Gerresheimer bekommt ein neues Aufsichtsratsmitglied. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde Klaus Röhrig bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 zum Mitglied des Kontrollgremiums bestellt. Röhrig, Mitgründer und Co-Chief Investment Officer der Active Ownership Gruppe, folgt auf Dorothea Wenzel, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, um der veränderten Eigentümerstruktur der Gesellschaft bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Mit seiner Bestellung übernimmt Röhrig auch die Aufgaben von Dorothea Wenzel im Prüfungsausschuss.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 08:03 ET (13:03 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen