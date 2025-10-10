DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche
Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
Gerresheimer Aktie

29,22 EUR +0,46 EUR +1,60 %
STU
Marktkap. 993,37 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

09:21 Uhr
Gerresheimer Hold
Gerresheimer AG
29,22 EUR 0,46 EUR 1,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,84 €		 Abst. Kursziel*:
17,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10.10.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

Dow Jones Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagmittag im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer: Business performance and slower market growth require guidance adjustment
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Business performance and slower market growth require adjustment of guidance for 2025
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
