Gerresheimer im Fokus
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagnachmittag schwächer

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 28,48 EUR abwärts.

Gerresheimer AG
Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 28,48 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Gerresheimer-Aktie bis auf 28,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.826 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 85,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gerresheimer-Aktie 199,33 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2025 Kursverluste bis auf 26,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,64 Prozent würde die Gerresheimer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je Gerresheimer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Gerresheimer-Aktie bei 39,29 EUR.

Am 14.10.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Gerresheimer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 560,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 498,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 25.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
08:01Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

